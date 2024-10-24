إقرار تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:42 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع)، الصادر في 24 أكتوبر 2024، رئيس الجمهورية، بشأن قانون رقم 158 لسنة 2024، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

كما نشرت الجريدة في نفس العدد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3601 لسنة 2024، وينص على أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

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