تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

توقعات بتخطي سعر الدولار في مصر حاجز الـ 50 جنيهًا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
توقعات بتخطي سعر الدولار في مصر حاجز الـ 50 جنيهًا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

توقعات بتخطي سعر الدولار في مصر حاجز الـ 50 جنيهًا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - توقع عدد من المحللين خلال استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يتخطى سعر الدولار في مصر على المدى المتوسط الـ 50 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتوقع المحللون أن يتراجع الجنيه المصري أمام الدولار في توقعات متوسطة الأجل للعملة، ووفقًا لتوقعاتهم فإن سعر الدولار سيرتفع مقابل الجنيه المصري؛ ليصل إلى 50.4 جنيها بحلول نهاية يونيو 2025.

<span style=
 أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كلمتك

توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 52 جنيهًا في هذا الموعد

 كما توقع المحللون خلال الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 52 جنيهًا بحلول نهاية يونيو 2026.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وعن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024؛ سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، نحو 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.

<span style=
 أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كلمتك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وفي البنك الأهلي المصري؛ سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي؛ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه  نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

<span style=
 أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كلمتك

 سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وفي بنك قطر الوطني الأهلي QNB؛ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق