توقعات بتخطي سعر الدولار في مصر حاجز الـ 50 جنيهًا في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - توقع عدد من المحللين خلال استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يتخطى سعر الدولار في مصر على المدى المتوسط الـ 50 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وتوقع المحللون أن يتراجع الجنيه المصري أمام الدولار في توقعات متوسطة الأجل للعملة، ووفقًا لتوقعاتهم فإن سعر الدولار سيرتفع مقابل الجنيه المصري؛ ليصل إلى 50.4 جنيها بحلول نهاية يونيو 2025.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كلمتك

توقعات بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 52 جنيهًا في هذا الموعد

كما توقع المحللون خلال الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 52 جنيهًا بحلول نهاية يونيو 2026.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وعن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024؛ سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، نحو 48.63 جنيه للشراء و48.73 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كلمتك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري؛ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وفي البنك التجاري الدولي؛ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كلمتك

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وفي بنك قطر الوطني الأهلي QNB؛ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

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