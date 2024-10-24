تقارير دولية تتوقع تسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:46 مساءً - توقع عدد من خبراء الاقتصاد، اليوم الخميس، ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025، وذلك خلال استطلاع لوكالة رويترز، موضحين أن هذا النمو سيكون مدعومًا بإجراءات التقشف المفروضة بموجب تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.

توقعات بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% حتى 2027

وتوقع نحو 13 خبيرًا اقتصاديًا المشاركين في الاستطلاع الذي أجرى خلال الفترة من 9 وحتى 23 أكتوبر الجاري، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7% في 2025-2026 ليصل إلى 5.3% بحلول 2026-2027.

انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024

يشار إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، إلى 2.4% مقارنة بـ 3.8% خلال العام السابق له، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن بوتيرة تدريجية

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس؛ «تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية».

السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة

وأضاف أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

واستطرد: «سوانستون» بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال".

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