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مديرة صندوق النقد الدولي: منفتحون على تعديل برنامج الاتفاق مع مصر - أخبار كلمتك

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مديرة صندوق النقد الدولي: منفتحون على تعديل برنامج الاتفاق مع مصر - أخبار كلمتك

مديرة صندوق النقد الدولي: منفتحون على تعديل برنامج الاتفاق مع مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق  النقد الدولي: إنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.

زيارة مصر خلال خلال عشرة أيام وسط دعوات الحكومة لمراجعة الاتفاق

وأشارت غورغييفا، في إحاطة ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أنها ستزور مصر خلال عشرة أيام لترى ما تمر به البلاد.

منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه

 وأضافت: نحن منفتحون على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، ولكننا لا نستطيع القيام بعملنا على النحو اللائق إذا تم التخلي عما يجب القيام به لأن هذا سيجعل التكلفة أعلى.

مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلًا

وقالت:إن مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات عاجلًا وليس آجلًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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