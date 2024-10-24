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الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

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الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

الطماطم تواصل الانخفاض، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:08 مساءً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 05:03 م 10/24/2024 5:03:46 PM

أسعار الخضروات في
أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 «كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 15 إلى 18 جنيهًا
  3. .تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 21 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 12 إلى 18 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 15 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 8 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الخميس، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الخميس

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 20 جنيها.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 15 إلى 20 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 14 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 13 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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