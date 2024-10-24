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افتتاح معرض المفروشات والسجاد بمدينة نصر - أخبار كلمتك

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افتتاح معرض المفروشات والسجاد بمدينة نصر - أخبار كلمتك

افتتاح معرض المفروشات والسجاد بمدينة نصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:54 مساءً -  افتتح اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، معرض coverex للمفروشات والسجاد، والذي تستمر فعالياته لمدة 4 أيام بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وشارك فى الافتتاح المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الرقابة على الصادرات والواردات، واحمد الديب، رئيس الاتحاد العربي للمعارض، وأشرف العدوى، مدير شركة تراست للمعارض الشركة المنظمة للمعرض.

وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الهيئة تعمل على تطوير صناعة المعارض لمواكبة التطورات العالمية، إذ تهدف تلك الصناعة علي تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للخارج ونمو معدلات التصدير، خاصة بعد عودة مصر لمنظمة الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات " اليوفي"، كمنظمة كبرى عالمية تضم أكثر من 90 دولة أعضاء بالمنظمة.

 

 وتابع رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، خلال افتتاح المعرض، أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تنظيم معارض متخصصة فى صناعة المنسوجات، خاصة أن مصر تتميز بالقطن ذات الجودة العالية والمطلوبة على مستوى العالم، إذ تعد مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات على مستوى العالم.

 

معرض coverex للمنسوجات يضم أكثر من 50 شركة متخصصة

 وأضاف اللواء شريف الماوردي، أن معرض coverex للمنسوجات يضم أكثر من 50 شركة متخصصة فى تلك الصناعة، والتي تمثل بداية تمهيدا لمساندة تلك الشركات لدخول الأسواق الخارجية خاصة السوق العربي والخليجي، وتشجيع الصناعة الوطنية.

من جانبه، قال المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الرقابة على الصادرات والواردات، على هامش الافتتاح، إن الهيئة تعمل علي تيسير حركة التجارة للوصول لمستهدفات خطة الدولة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويا.

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 وأضاف "النجار"، أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تقديم خدماتها بشكل مستمر لنمو قطاع المنسوجات، خاصة من خلال منظومة " سابر السعودية"، والتي تعمل على تسهيل عملية دخول الشركات المصرية فى صناعة المفروشات والنسيج للسوق السعودي، عبر تلك الآلية مع تقديم الدعم لها.

 

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 ولفت إلى أن الهيئة تقدم أيضا خدماتها عبر إصدار شهادات البيع الحر، وإصدار شهادات الجودة من خلال الفحص المعملى، مؤكدا أن تلك الإجراءات تهدف تيسير حركة التجارة ودخول الأسواق الخارجية، وضمان جودة المنتج المحلي.

ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور بدءا من الخميس 24 حتى الأحد 27 أكتوبر من الساعة 12 ظهرا حتى 11 مساء.

ويعد المعرض أول فعالية متخصصة فى قطاع المفروشات والمراتب والسجاد يضم مجموعة من خبراء ورواد الصناعة فى قطاعات صناعة المنسوجات المختلفة والتي تعرض أكثر من 1000 موديل من أرقى أنواع المفروشات والمراتب والسجاد للشركات الوطنية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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