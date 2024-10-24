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تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

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تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية في تعاملات اليوم الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:49 مساءً - تباين أداء المؤشرات بجلسة اليوم الخميس في الأسواق الخليجية.

وتستعرض كلمتك أداء البورصات الخليجية كالتالي: 

 

مؤشر السوق الرئيسي في السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.39% وهي تقدر بـ 45 نقطة ليصل إلى 11873 نقطة، وسط قيم تداولات تجاوز الـ 6 مليارات ريال بنهاية جلسة التداولات.


مؤشر سوق الكويت

 عاد مؤشر الكويت 50 إلى الارتفاع حيث ارتفع بنسبة 0.63% وهي تقدر بـ 67 نقطة ليصل إلى 6336 بقيم تداول تقارب 45 مليون دينار بنهاية جلسة التداول.


مؤشرات سوق الإمارات 

 مازال التباين يسيطر على أداء المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل الي 4476 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق أبوظبي، حيث انخفض بنسبة 0.11% وهي تقدر بـ 10 نقاط ليصل إلى 9195 نقطة، بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.

 

التباين يسيطرعلى أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الأربعاء 23.10.2024

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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