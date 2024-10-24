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البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

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البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تربح 14 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:25 مساءً - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، آخر جلسات الأسبوع  ، وسجل رأس المال السوقي 2.196 تريليون جنيه، لتربح نحو 14 مليار جنيه. 

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% عند مستوى 30522 نقاط، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 37959 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% عند مستوى 13404 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 7885 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% عند مستوى 11067 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% عند مستوى 3200 نقطة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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