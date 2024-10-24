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البورصة المصرية، ماذا يحدث في مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب؟ - أخبار كلمتك

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البورصة المصرية، ماذا يحدث في مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب؟ - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، ماذا يحدث في مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:08 مساءً - مؤشر الذهب، استقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب بحركة تداولات اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024 في البورصة المصرية، ليلامس جرام الذهب عيار 24 الـ  4200 جنيهًا للعرض ونحو 4175 جنيهًا للطلب. 

 

وترصد "كلمتك" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.  

 

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وتنشر "كلمتك" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4200 جنيها للعرض. 
  • سجل جرام الذهب عيار 24  نحو 4175 جنيها للطلب. 

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا.

 

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

يحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم الخميس 24-10-2024 في بداية التعاملات

ارتباط سعر الأونصة عالميًّا بالأسعار محليًّا

 ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًًّا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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