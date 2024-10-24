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ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024 بنحو 10 جنيهات، في الأسواق المصرية. 

 

وتنشر “كلمتك” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية. 

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سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4274 جنيهًا للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب - كلمتك 
الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3740 جنيهًا للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
أسعار الذهب، كلمتك 
أسعار الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3205 جنيهًا للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

سعر جرام الذهب، كلمتك 
سعر جرام الذهب، كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2493 جنيهًا للبيع.

الذهب عيار 14 قيراط هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم الخميس 24-10-2024 في بداية التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2137 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1602 جنيهًا للبيع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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