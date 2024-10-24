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سعر سبيكة ذهب btc اليوم الخميس 24-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر سبيكة ذهب btc اليوم الخميس 24-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر سبيكة ذهب btc اليوم الخميس 24-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - سعر سبيكة ذهب btc اليوم، شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة، زيادة الإقبال على سبائك الذهب وخاصة صغيرة الحجم، المتمثلة في سبيكة 1 جرام في الأسواق من قبل الكثير من المواطنين، والتي تختلف حسب الشركات المنتشرة والموجودة في السوق المصري والتي من بينهم سبائك بي تي سي.

 

سعر سبيكة ذهب btc اليوم

 ووصل سعر سبيكة ذهب btc وزن جرام واحد اليوم الخميس نحو 4890 جنيها.

أسعار سبائك الذهب، كلمتك

أسعار الذهب العالمية

 صعد الذهب على نحو طفيف، اليوم الخميس، وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من شهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2725.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 0143 بتوقيت غرينتش. وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأميركية والصراع في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% مسجلة 2738.50، 

 

أسعار الذهب العالمية اليوم 

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية 33.84 دولار للأونصة، وقفز البلاديوم 4% مسجلا 1100.50 دولار للأونصة وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر.

وكانت بلومبرج قد ذكرت أن واشنطن طلبت من حلفائها في مجموعة السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسي.

وزاد البلاتين 1% إلى 1025.85 دولار للأونصة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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