تقرير لـ"كونتكت" يكشف خطوات التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام في الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - أصدرت مجموعة " كونتكت المالية القابضة " تقريرها عن الأستدامة وقد ألقى التقرير الضوء علي العديد من النجاحات والتفرد في مجال الاستدامة.

وأوضح التقرير أن الشركة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، أثبتت أنها ليست مجرد لاعب في السوق، بل رائدة في مجال الاستدامة، حيث ساهمت في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر بفضل مشاركتها في فعاليات مهمة من خلال مبادراتها المتنوعة، التي عززت مكانتها كشركة مبتكرة تسعى لدعم المشاريع الصديقة للبيئة.

وتضمن التقرير مشاركة " كونتكت " في النسخة الـ 36 من معرض صحارى 2024، والذي يُعد أكبر تجمع في مجال الزراعة بالشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أقيم في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، وشهد حضورًا واسعًا من المتخصصين والمستثمرين والزوار، وخطفت " كونتكت " الأنظار بحلولها المبتكرة للتمويل الأخضر حيث قدمت كونتكت حلولًا تمويلية تدعم الاستدامة في القطاع الزراعي، من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والمعدات الزراعية الموفرة للطاقة.

دعم قطاع النقل

وأشار التقرير إلي مساهمة " كونتكت " في دعم قطاع النقل وذلك من خلال دعمها للمشاريع الخضراء من خلال مشاركتها في قمة EVS Electrify! التي أقيمت من 10 إلى 12 أكتوبر 2024. حيث كنت القمة منصة مثالية لـ " كونتكت " لتقديم حلولها التمويلية للمركبات الكهربائية ووسائل التنقل الذكية في ظل تزايد الطلب على وسائل النقل الصديقة للبيئة، ولعبت الشركة دورًا محوريًا في تسهيل التحول نحو مستقبل نظيف ومستدام، وذلك عبر شراكاتها الاستراتيجية وحلولها التمويلية المبتكرة.

وكشف التقرير عن مشاركة " كونتكت " في بطولة الفروسية الدولية لقفز الموانع التي أقيمت في وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة من 17 إلى 19 أكتوبر، وذلك بهدف مواصلة ترسيخ مكانتها كقائدة في مجال الاستدامة ودعم الرياضة من خلال مشاركتها في هذا الحدث الرياضي البارز.

وأكدت الشركة التزامها بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث ربطت بين تعزيز الصحة الجيدة والرفاهية من خلال دعم الرياضة، وبين تشجيع وسائل النقل المستدامة والطاقة النظيفة، وهذا التوجه يعكس رؤية الشركة في تحقيق تأثير إيجابي شامل، يتجاوز حدود التمويل ليشمل مجالات الرياضة والمجتمع ككل.

قادة الاستدامة لعام 2024

كما كشف التقرير الذي صدر اليوم عن " كونتكت " عن خطوة إضافية ضمن مسيرتها الرائدة، حيث اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة" كونتكت المالية القابضة "، ضمن قادة الاستدامة لعام 2024، محتلًا المركز الأول في قائمة الشركات العاملة في مجال التمويل الأخضر، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المجموعة بمراعاة جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الأخضر وتقديم حلول مالية مستدامة للشركات والأفراد.

وبين التقرير أنه خلال قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة التي عُقدت في أبوظبي يومي 17 و18 أكتوبر، استعرض زعتر رؤيته حول أهمية الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في بناء مستقبل أكثر استدامة للشركات والمجتمعات. وقد حصل على جائزة تقديرًا لجهوده في دمج الحوكمة المستدامة في عمل الشركة.

وتعليقًا على إنجازات كونتكت الأخيرة في مجال الاستدامة، قال سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لـ " مجموعة كونتكت المالية القابضة " أن الاستدامة ليست مجرد استراتيجية للمجموعة، بل أنها التزام طويل الأمد نحو بناء مستقبل يراعي البيئة والمجتمع معًا.

وتابع زعتر: نؤمن بأن الابتكار والتمويل الأخضر هما المحركان الرئيسيان لتحقيق تحول حقيقي نحو اقتصاد مستدام، ونحن في كونتكت ملتزمون بقيادة هذا التحول ودعمه بكل ما لدينا من إمكانيات.

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