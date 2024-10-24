غرفة صناعة الحبوب: زيادة مناشئ استيراد القمح لـ22 عزز المخزون الاستراتيجي لـ6 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:39 مساءً - أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق، بزيادة عدد مناشئ استيراد القمح لـ22 منشأ مما ساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للقمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم لما يقرب من 6 أشهر.

متابعة الأسواق وحل المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز

وتنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات من الخبز المدعم تتراوح من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميًّا وطرح الرغيف على البطاقة التموينية للمواطن بسعر 20 قرشًا رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تقرب من 135 قرشا،خاصة بعد تحريك أسعار الوقود حيث تتحمل هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة فارق التكلفة حتى يظل سعر الرغيف ثابت للمواطن بـ20 قرشًا، مشيدًا بتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين للأجهزة الرقابية بمتابعة الأسواق وحل المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز والمطاحن أول بأول لاستمرار انتاج دقيق وخبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية بما يخدم المنظومة التموينية ويصب فى صالح المواطن.

الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة

وأوضح عبد الغفار السلامونى أهمية استمرار تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم مشيدًا بإجراءات وزارة التموين بزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة واستكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال سعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل،حيث تولى وزارة التموين حاليًّا اهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق والأسعار.

وأشار إلى أن حرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين على استكمال رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح بهدف مواكبة توسع الدولة في زيادة المساحات المزروعة من الأقماح المحلية خاصة تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/2025 ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5 قيراطًا مما يؤكد مدى وجود رؤية إيجابية لدى الحكومة الجديدة وأن المواطن هو محور اهتمام القيادة السياسية.





وأكد عبد الغفار السلامونى أن توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وزيادة المخزون الاستراتيجي سيعمل على كثرة المعروض من المنتجات الغذائية في الأسواق وبالتالي سيعمل على ضبط واستقرار الأسعار، حيث أن مخزون القمح يقرب من 6 أشهر، كما أن توسع وزارة التموين في طرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة يأتي في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطن من المنتجات والسلع الأساسية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًّا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر كما ارتفع مخزون زيت الطعام لأول مرة ليتجاوز 7 اشهر بجانب أيضًا زيادة مخزون السكر لدى وزارة التموين لفترات طويلة.

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