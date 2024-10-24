تحديث الصناعة: إطلاق مدرسة حقلية للنباتات الطبية والعطرية بالمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:18 مساءً - أطلق مركز تحديث الصناعة، مدرسة حقلية بتكتل النباتات الطبية والعطرية بقرية الفدا غرب مدينة مطاى بمحافظة المنيا، بمشاركة أكثر من ٢٥ مزارعا تحت إشراف أستاذ في الإنتاج ومكافحة الآفات ومعاملات ما بعد الحصاد، لتعريف المزارعين بأحدث الطرق في المعاملات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي، وفيما يخص مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

طرق مكافحة الآفات والأمراض

كما تم استعراض طرق مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب محصول الريحان، فضلًا عن تحفيز المزارعين على استخدام المبيدات الحيوية وإتباع الزراعة النظيفة من أجل تحسين تنافسية المنتج وزيادة قدرته على التصدير للأسواق العالمية.

وشهدت الفعاليات على مدار 4 أيام حضور ممثلي مركز تحديث الصناعة وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة المنيا.



تحديث الصناعة تنفذ تدريب التسويق لمنتجات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط مستثمري العاشر من رمضان تعقد اجتماعا مشتركا مع قيادات البنك الأهلي ومركز تحديث الصناعة

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.