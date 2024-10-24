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تحديث الصناعة: إطلاق مدرسة حقلية للنباتات الطبية والعطرية بالمنيا - أخبار كلمتك

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تحديث الصناعة: إطلاق مدرسة حقلية للنباتات الطبية والعطرية بالمنيا - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة: إطلاق مدرسة حقلية للنباتات الطبية والعطرية بالمنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:18 مساءً -  أطلق مركز تحديث الصناعة، مدرسة حقلية بتكتل النباتات الطبية والعطرية بقرية الفدا غرب مدينة مطاى بمحافظة المنيا، بمشاركة أكثر من ٢٥ مزارعا تحت إشراف أستاذ في الإنتاج ومكافحة الآفات ومعاملات ما بعد الحصاد، لتعريف المزارعين بأحدث الطرق في المعاملات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد.

 

 يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي، وفيما يخص مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد.

 

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طرق مكافحة الآفات والأمراض

 كما تم استعراض طرق مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب محصول الريحان، فضلًا عن تحفيز المزارعين على استخدام المبيدات الحيوية وإتباع الزراعة النظيفة من أجل تحسين تنافسية المنتج وزيادة قدرته على التصدير للأسواق العالمية.

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وشهدت الفعاليات على مدار 4 أيام حضور ممثلي مركز تحديث الصناعة وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة المنيا.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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