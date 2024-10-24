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18 شركة مصرية في معرض eurasia بتركيا لتنمية صادرات الطباعة والتغليف (صور) - أخبار كلمتك

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18 شركة مصرية في معرض eurasia بتركيا لتنمية صادرات الطباعة والتغليف (صور) - أخبار كلمتك

18 شركة مصرية في معرض eurasia بتركيا لتنمية صادرات الطباعة والتغليف (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:17 مساءً - انطلقت فعاليات معرض eurasia packaging في تركيا بمشاركة 18 شركة مصرية متخصصة في قطاعات التعبئة والتغليف والطباعة، حيث ينظم المشاركة في هذا المعرض  المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ويأتي هذا  في إطار خطة زيادة صادرات القطاع وفتح الأسواق والتعرف على الإمكانيات بالأسواق العالمية.

 

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وعلى هامش المعرض، أعلنت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات الطباعة والتغليف، إطلاق بعثة تجارية مصرية ضمن القطاع لمعرفة ما توصلت إليه تكنولوجيا الطباعة والتغليف في العالم، وكذلك عقد شراكات استراتيجية وتجارية مع نظيرتها من الدول المشاركة بمعرض eurasia والذي يعد الأهم في تركيا.

 

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صادرات صناعات الطباعة والتغليف

وكشفت سارة إبراهيم أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، ارتفعت إلى مستويات 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي أغسطس 2024، مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

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وذكر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023، بنسبة ارتفاع 11.01%، وهو نتاج جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة.

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وارتفعت صادرات القطاع إلى أمريكا بنسبة 261 % لتسجل 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار.

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وشددت سارة إبراهيم على التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المصرية من أجل تحقيق استراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات وتنفيذ استراتيجية 2030.

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وكشفت "إبراهيم" أن صادرات القطاع إلى دول جامعة الدول العربية سجلت نموا بنسبة 4% حيث حققت 309.4 مليون دولار في الفترة من يناير إلي أغسطس 2024 مقابل 321.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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