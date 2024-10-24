تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:55 مساءً - تباينت مؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% عند مستوى 30404 نقاط، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 37757 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% عند مستوى 13750 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 7871 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 11091 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% عند مستوى 3188 نقطة.

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