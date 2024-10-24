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سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الخميس 24-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الخميس 24-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الخميس 24-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 12:23 مساءً -  ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس 24-10-2024 داخل الأسواق المحلية، بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

سجلت سعر سبيكة ذهب 100 جرام btc اليوم الخميس نحو 475395 جنيها.

أسعار سبائك الذهب، كلمتك

أسعار الذهب العالمية وتوقعات بالصعود

 وكشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، أن هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر بعد أن تخطت الأوقية عالميا الـ2700 دولار.

 

وأكد خلال تصريحات له: نتوقع مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب بداية من الأسبوع المقبل، وكل المؤشرات تتجه إلى حدوث قفزات غير مسبوقة الفترة المقبلة.

توقعات رابطة السبائك للأسعار 

 ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستويات قياسية خلال العام المقبل، وفقًا لاستطلاع أُجري بين خبراء صناعة السبائك خلال تجمع سنوي كبير. المشاركون في فعالية رابطة سوق لندن للسبائك (LBMA) في ميامي يتوقعون أن تصل الأسعار إلى 2,917.40 دولار للأونصة بحلول نهاية أكتوبر من العام المقبل، مما يمثل زيادة تقارب 10% عن الأسعار الحالية. تستند هذه التوقعات إلى آراء المتداولين والمصافي وشركات التعدين الذين تم استطلاع آرائهم.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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