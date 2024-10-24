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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:47 صباحاً - الخميس 24/أكتوبر/2024 - 11:45 ص 10/24/2024 11:45:54 AM

التحليل الفنى، كلمتك
التحليل الفنى، كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024

  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 30.459 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 70 " بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى  7.887.86 نقطة.
  • قفز مؤشر "إيجي إكس100 " بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11.090 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 33 "، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 3.200 نقطة.

 

المؤشر الثلاثينى - كلمتك 
المؤشر الثلاثينى - كلمتك 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 30.459 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 32000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 35000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

المؤشر السبعينى - كلمتك 
المؤشر السبعينى - كلمتك 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا  عند المستوى 7.887.86نقطة، بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7900 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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