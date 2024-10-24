المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تواجد الشركات المصرية في معرض «كانتون» يدعم الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - أكد عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وذات جودة عالية تنافس أقوى الدول الصناعية في العالم وعلى رأسهم دولة الصين الشعبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض "كانتون" المقام بمدينة جوانزو بالصين، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024.

وأضاف فتوح أن الشركات المصرية اليوم ومن داخل الصين أحد أكبر القلاع الصناعية في العالم ترفع شعار "أرفع رأسك فوق وقول أنا منتج مصرى... بفخر صنع في مصر".

وأكد أن تواجدنا في قلب أكبر منافس عالمي وهي الصين خير دليل على أن المنتج المصري منافس قوي من حيث الجودة والسعر والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية

وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمثيل المصنعين لمصر في المعارض الدولية الكبرى مثل "كانتون" تعزز من تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية من خلال فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية خاصة في قارة آسيا والنفاذ عبر هذا المعرض إلى الأسواق العالمية المختلفة.

وأوضح أننا نشارك بالمعرض من خلال منتج وصناعة وطنية ينافس ويضاهي نظيرتها الصينية والعالمية من ألواح الكربونيت المستخدم بديل الزجاج في المباني خارجيا والنوافذ بجانب منتجات جديدة منها ال PVC بديل الألمنيوم، وبديل القرميد المستخدم في أسطح المباني.

وقال: "مشاركتنا في المرحلة الثانية من هذا المعرض، تأتي من منطلق ودافع وطني وتسويقي لدعم الصناعة الوطنية في المحافل الدولية بجانب الترويج لأحدث منتجاتنا من ألواح البولي كربونيك مع التركيز على استخدامها المتنوعة وإبراز الجودة العالية التي تميز المنتجات المصرية".

وأضاف "فتوح"، نسعى من خلال مشاركتنا في معرض كانتون والتزامنا بأعلى معايير الجودة والسعر التنافسي ان يحظى المنتج المصري علي ثقة المشترين الدوليين والأسواق الخارجية علي مستوى أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا في إطار دورنا كشركات وقطاع خاص وطني في المساهمة في رؤية الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات.

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