المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تواجد الشركات المصرية في معرض «كانتون» يدعم الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

تعرف على اهم منطقة تستخدمها مليشيا الحوثي لإطلاق الصواريخ الباليستية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:59 - تشابه أسماء.. إخلاء سبيل اللاعب «على غزال» في قضايا النصب والاحتيال - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستعرض ما تم تنفيذه بشأن التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق لمتابعة مشروعات المرافق - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة بعد المشاركة في COP29 بأذربيجان نيابة عن الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - على الطراز الفرعوني.. إلهام شاهين تتألق في حفل افتتاح القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض يصل لـ 1510 جنيهات في أسعار الأسمدة بالأسواق - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم نيللي، ظهور مميز لرموز الفن في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الأسود يليق بهن، إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تواجد الشركات المصرية في معرض «كانتون» يدعم الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تواجد الشركات المصرية في معرض «كانتون» يدعم الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: تواجد الشركات المصرية في معرض «كانتون» يدعم الصناعة الوطنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً -  أكد عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال،أن الصناعة المصرية تطورت بشكل كبير وذات جودة عالية تنافس أقوى الدول الصناعية في العالم وعلى رأسهم دولة الصين الشعبية. 

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض "كانتون" المقام بمدينة جوانزو بالصين، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024.

وأضاف  فتوح أن الشركات المصرية اليوم ومن داخل الصين أحد أكبر القلاع الصناعية في العالم ترفع شعار "أرفع رأسك فوق وقول أنا منتج مصرى... بفخر صنع في مصر".

 

وأكد أن تواجدنا في قلب أكبر منافس عالمي وهي الصين خير دليل على أن المنتج المصري منافس قوي من حيث الجودة والسعر والقدرة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.

ac95358150.jpg

فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية 

 وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تمثيل المصنعين لمصر في المعارض الدولية الكبرى مثل "كانتون" تعزز من تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية من خلال فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية خاصة في قارة آسيا والنفاذ عبر هذا المعرض إلى الأسواق العالمية المختلفة.

f962254b72.jpg

 وأوضح أننا نشارك بالمعرض من خلال منتج وصناعة وطنية ينافس ويضاهي نظيرتها الصينية والعالمية من ألواح الكربونيت المستخدم بديل الزجاج في المباني خارجيا والنوافذ بجانب منتجات جديدة منها ال PVC بديل الألمنيوم، وبديل القرميد المستخدم في أسطح المباني.

وقال: "مشاركتنا في المرحلة الثانية من هذا المعرض، تأتي من منطلق ودافع وطني وتسويقي لدعم الصناعة الوطنية في المحافل الدولية بجانب الترويج لأحدث منتجاتنا من ألواح البولي كربونيك مع التركيز على استخدامها المتنوعة وإبراز الجودة العالية التي تميز المنتجات المصرية".

وأضاف "فتوح"، نسعى من خلال مشاركتنا في معرض كانتون والتزامنا بأعلى معايير الجودة والسعر التنافسي ان يحظى المنتج المصري علي ثقة المشترين الدوليين والأسواق الخارجية علي مستوى أفريقيا وآسيا وشرق أوروبا في إطار دورنا كشركات وقطاع خاص وطني في المساهمة في رؤية الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات.

 

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزيرة التخطيط تستقبل نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق