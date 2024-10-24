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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - سعر الدرهم الإماراتي، استقر سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه في  البنك المركزي المصري ، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "كلمتك"،  سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة. 

الدرهم الإماراتى - كلمتك 
الدرهم الإماراتى - كلمتك 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

13.25 جنيه  للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في  بنك مصر

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

الدرهم الاماراتى - كلمتك 
الدرهم الاماراتى - كلمتك 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

13.26 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

13.19 جنيه للشراء.

13.35 جنيه للبيع.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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