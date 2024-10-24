غرفة الصناعات الغذائية تناقش البصمة الكربونية ومستقبل التصدير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - تعقد غرفة الصناعات الغذائية بـاتحاد الصناعات ، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ندوة تعريفية بعنوان "البصمة الكربونية ومستقبل التصدير" اليوم الخميس.

يأتي ذلك بهدف إلقاء الضوء على المؤشرات البيئية والبصمة الكربونية والسوق الطوعي للكربون ومشاريع خفض البصمة الكربونية والبصمة المائية، تأتي هذه الندوة في ضوء إيمان الغرفة بدورها لرفع الوعى لكافة العاملين بالقطاع الغذائي بأهم التوجهات العالمية والمنهجيات الحديثة اللازمة للنهوض بالقطاع وتعزيز النمو والإنتاج وزيادة فرص التصدير، وذلك عن طريق إلقاء الضوء على ضريبة الكربون الأوروبية المعروفة بـ"آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)" المفروضة على السلع والمنتجات الداخلة إلى الاتحاد الأوروبي بداية من عام 2026، وتأثيرها على الصادرات المصرية وعلى وجه الخصوص الصادرات الغذائية، وما هي الإجراءات التي ينبغي على مصدري الصناعات الغذائية اتخاذها لمواجهة هذه الضريبة الجديدة.



3.2 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 6 أشهر

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي، أن صادرات الصناعات الغذائية في النصف الأول من عام 2024 بلغت 3.2 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 25% وقيمة نمو 638 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 2.5 مليار دولار.

وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من 2024

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2024، بقيمة 1640 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 24%.

يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 701 مليون دولار بنسبة نمو 55% وتمثل 22% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 225 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات.

وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 9%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 28%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 437 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 4%.

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للـ صناعات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2024، فجاءت كالتالي:

1- احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 238 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%.

2- السودان بقيمة 212 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

3- فلسطين بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 42%.

4- أمريكا بقيمة 160 مليون دولار ونسبة نمو 28%.

5- ليبيا بقيمة 151 مليون دولار ونسبة نمو 24%

6- هولندا بقيمة 150 مليون دولار محققة نسبة نمو 105%.

7- إسبانيا بقيمة 122 مليون دولار محققة نسبة نمو 109%.

8- المغرب بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 153%

9- الأردن بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 18%

10- في المركز العاشر إيطاليا بقيمة 111 مليون دولار ونسبة نمو 17% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.