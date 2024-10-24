اجتماع مهم بين رئيس التمثيل التجاري والسفيرة الأمريكية (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 11:29 صباحاً - اجتمع الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو جرانت لبحث تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وللإعداد لجولة المفاوضات المقبلة بين الجانبين تحت مظلة الاتفاق الاطاري للتجارة والاستثمار التى ستعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن ويرأسها عن الجانب المصري رئيس جهاز التمثيل التجارى ويرافقه وفدًا من عدد من ممثلي الهيئات المصرية المعنية.

شارك فى اللقاء الوزير المفوض عبير كمال مدير شؤون الأمريكتين بالتمثيل التجاري والوزير المفوض المسؤول عن الشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ خلال العام الماضي نحو 7 مليار دولار، لافتًا إلى أن الاستثمارات الأمريكية فى السوق المصرى بلغت نحو 8 مليار دولار من خلال ما يزيد على 1900 شركة أمريكية لديها مشروعات فى مصر فى مجالات متعددة مثل الصناعة، الطاقه الجديدة والمتجددة، السياحة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

يأتي هذا اللقاء بين رئيس جهاز التمثيل التجاري والسفيرة الأمريكية في إطار خطة التمثيل التجاري لزيادة جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية من عدد من دول العالم المهمة، وكذا زيادة حجم الصادرات المصرية للوصول بها الى ١٠٠ مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في الولايات المتحدة

في سياق آخر، توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة هامة للعاصمة واشنطن ومدينة نيويورك تتضمن المشاركة بفعاليات بصندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات المصري الأمريكي.

وتستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، والتدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليًّا بهدف التيسير على المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري.

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