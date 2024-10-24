الذهب يفاجئ العالم بأرقام قياسية جديدة بعد ارتفاع الطلب بسبب الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:33 صباحاً - صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الخميس وسط إقبال على الملاذ الآمن رغم ارتفاع الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 2725.51 دولار للأوقية.



وكانت الأسعار بلغت مستوى قياسيًّا مرتفعًا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة مسجلة 2738.50.

واقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مما حد من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع.

وتحتدم المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس وذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر.



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