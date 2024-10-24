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تفاصيل شحن محفظة بنك مصر للعملاء يوميا - أخبار كلمتك

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تفاصيل شحن محفظة بنك مصر للعملاء يوميا - أخبار كلمتك

تفاصيل شحن محفظة بنك مصر للعملاء يوميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:01 صباحاً - كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميًّا لشحن المحفظة الإلكترونية.

 

شحن محفظة بنك مصر 

وأضاف بنك مصر إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لا بد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بداية كل يوم.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر خطوات التحويل من حساب الي اخر في فروع البنك لتشمل ما يلي:

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

١_ يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

٢_ التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

٣_ يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

٤_ يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

٥_  يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

جدير بالذكر أنه في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح انه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسئولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

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وتشمل قائمة تلك الشروط لإتمام عملية التحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي: 

 

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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