طرق صيانة زيت محرك السيارات بعد 5000 كيلو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:28 صباحاً - تحتاج السيارات إلى العديد من الصيانات الدورية علي المحرك أبرزها زيت المحرك قبل القيام برحلة طويلة على الطريق، من أجل تجنب التآكل في أنواع أخرى من تآكل المحرك (مثل سلسلة الصمامات).



في الوقت الحاضر، قد يؤدي استخدام زيت المحرك السميك للغاية إلى تقليل كفاءة المحرك في أفضل الأحوال، وفي أسوأ الأحوال، قد يمنع التزييت المناسب خاصة في الصباح البارد، ويؤثر في أداء بعض أجزاء المحرك التي تعتمد على ضغط الزيت كسائل هيدروليكي، ويؤدي إلى المزيد من تآكل المحرك.



قد تضيء بعض المركبات مصباح فحص المحرك إذا تم استخدام زيت ذي لزوجة غير مناسبة. وبالتالي، تتطلب العديد من المركبات الأحدث درجات لزوجة أقل لتلبية التفاوتات الأكثر صرامة وتوفير استهلاك أفضل للوقود، إذا كان لديك محرك غير معدّل، فيجب عليك دائمًا اتباع توصيات الزيت الموجودة في دليل مالك سيارتك.

إذا كان زيت سيارتك أسود فأنت بحاجة إلى تغييره

يجب تغيير الزيت عندما يتحول إلى اللون الأسود، ولكن قد لا يكون ذلك ضروريًا، يتحول لون زيت المحرك إلى اللون الداكن بسبب الأكسدة، وهو ما يحدث بشكل طبيعي أثناء مروره بدورات التسخين. كما تعمل المنظفات والمشتتات الموجودة في زيت المحرك على تنظيف المحرك عن طريق امتصاص السخام والكربون وغيرها من نواتج الاحتراق الثانوية، مما يزيد من لون الزيت الداكن.



تغيير فلتر الزيت

تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت وفقًا لجدول الصيانة المقترح من قبل الشركة المصنعة لسيارتك، الزيت الاصطناعي بالكامل يسبب التسرب.



عندما اكتسب زيت المحرك الصناعي الاهتمام لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين، كان يُعتقد أن المواد الكيميائية الموجودة في زيت المحرك الصناعي تتسبب في تسرب المحرك. ربما كانت بعض التركيبات الصناعية المبكرة تعاني من مشكلات التوافق مع بعض الأختام.

ومع ذلك، قامت صناعة زيت المحرك بسرعة بتعديل التركيبة لتشمل مكونات من شأنها تحسين توافق الأختام، مما يساعد في الحفاظ عليها لطيفة ومرنة.

في الوقت الحاضر، يجب أن تكون آمنًا عند استخدام الزيت الاصطناعي دون القلق بشأن التسرب. في الواقع، الحقيقة حول الزيوت الاصطناعية هي أن معظمها مصمم ليكون أفضل من الزيوت التقليدية. يجب أن يتحمل الزيت الاصطناعي عالي الجودة درجات حرارة أعلى ومن المرجح أن يكون مصممًا لتنظيف أفضل ويدوم لفترة أطول من الزيوت التقليدية.

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