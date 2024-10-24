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ارتفاع أسعار النفط ليقترب من مكاسب أسبوعية 3% بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار النفط ليقترب من مكاسب أسبوعية 3% بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط ليقترب من مكاسب أسبوعية 3% بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:12 صباحاً - ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الخميس لتعوض بعض خسائرها في الجلسة السابقة التي تجاوزت واحدا بالمئة بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بدرجة أكبر من المتوقع.

وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.59 بالمئة إلى 75.40 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتًا أو 0.64 بالمئة إلى 71.22 دولار للبرميل وذلك مع قلق الأسواق بشأن الإمدادات وسط استمرار تبادل إطلاق النار الكثيف بين إسرائيل وحزب الله.

ويتقدم برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة، بينما يقترب الخام الأميركي من زيادة قدرها 2.9 بالمئة.

وكان النفط قد هبط بأكثر من سبعة بالمئة في الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب الصيني وتراجع القلق من الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق الأربعاء أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل إلى 426 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 270 ألف برميل.

ودفعت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع عن إنفاق المستهلكين والوظائف والتضخم المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على وتيرة ونطاق خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ومن شأن خفض أسعار الفائدة بأقل من المتوقع أن يخفف من تقليص تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الأربعاء وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ موجهة بدقة لأول مرة على أهداف إسرائيلية، مما أبقى الأسواق متوترة بشأن العرض.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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