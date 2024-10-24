أسعار الذهب اليوم الخميس 24 - 10 -2024، وعيار 21 يقترب من 4 آلاف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:21 صباحاً - ننشر أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3197 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29840 جنيها، ما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

أسعار الذهب العالمية وتوقعات بالصعود

وكشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر بعد أن تخطت الأوقية عالميا الـ2700 دولار.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: نتوقع مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب بداية من الأسبوع المقبل، وكل المؤشرات تتجه إلى حدوث قفزات غير مسبوقة الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب

ولفت: توقعنا منذ بداية العام الجاري بحدوث ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الاضطرابات والتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وتوقعات باندلاع حرب إقليمية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية مع خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

الخروج من الدولار والاتجاه إلى شراء الذهب عالميا

وأشار إلي أنه لا تزال المؤشرات تتجه إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة والخروج من الدولار والذهاب إلى الذهب من جانب المستثمرين.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.