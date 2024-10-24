بيلاعب المصريين، تحركات مقلقة في أسعار الذهب بالأسواق خلال أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:34 صباحاً - شهدت أسعار الذهب تحركات كبيرة وملحوظ في الأسواق منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وقفزت أسعار الذهب نحو 35 جنيهًا في الجرام الواحد داخل الأسواق حتى منتصف تعاملات أمس الأربعاء ثم عادت إلى الانخفاض في ختام التعاملات بقيمة 20 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4251 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3188 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29760 جنيها، ما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

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