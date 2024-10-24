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89 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء - أخبار كلمتك

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89 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء - أخبار كلمتك

89 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 01:45 صباحاً - سجلت تعاملات المصريين بالبورصة  نسبة 89% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.5% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 363.0 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 14.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.5% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 273.8 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,930.8 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء 23 أكتوبر 2024، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.182 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37777 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13343 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 7831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11025 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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