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خبير اقتصادي يكشف سبب قوة الـ "بريكس" والهدف منه - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يكشف سبب قوة الـ "بريكس" والهدف منه - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف سبب قوة الـ "بريكس" والهدف منه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:42 مساءً - قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لـتجمع بريكس أمر مهم، خاصة وأن هذا التكتل يُمثل 31% من حجم التجارة العالمي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التكتل مواجهة هيمنة الولايات المتحدة التي أصبحت تقود العالم اقتصاديًا بعد الحرب العالمية الثانية.

قيادة العالم اقتصاديا 

وأضاف "الحسيني"، خلال حديثه بقناة "النيل للأخبار"، أن قيادة العالم اقتصاديًا تعني التحكم في كافة السياسيات والتعاملات التجارية والدولية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بالتحالف مع الدول الكبرى أنشأت مجموعة الـ7، وأصبح الدولار هو العملة الوحيدة للتداول حول العالم.

وأوضح أن الاقتصاد الروسي والصيني من الاقتصاديات القوية، ولكنها ما تزال تقع ضمن الاقتصاد الصاعد عند المقارنة بالاقتصاد الأمريكي.

خبير اقتصادي: مصر أصبحت عضوًا فاعلًا في "البريكس"

ولفت إلي أن إنشاء مجموعة البريكس يعني توجه العالم نحو التعددية القطبية، بدلًا من القطبية الواحدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن دعوة مصر للانضمام لهذا التكتل سببه امتلاك مصر العديد من الإمكانيات منها القاهرة هي بوابة القارة السمراء، خلاف أن عدد السكان في مصر كبير للغاية، بالإضافة لثقل مصر السياسي.

وأوضح أن قمة البريكس المنعقدة اليوم في روسيا تأتي لأول مرة ومصر عضو فاعل في تجمع "البريكس"،  مشيرًا إلى أن أحد أهداف البريكس هو توفير الأمن والسلام العالمي، وهذا الامر مهم للغاية في ظل الحرب الطاحنة التي تضرب اقتصادات المنطقة.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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