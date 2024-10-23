المركزي الكندي يخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:56 مساءً - خفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، وهو الانخفاض الرابع على التوالي منذ يونيو، ليصل سعر الفائدة إلى 3.75 في المائة.

نما اقتصاد كندا بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، لكن الأرقام أظهرت انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع استهلاك الأسر.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني متجاوزًا متوسط ​​التقديرات البالغ 1.8%.

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