أسعار البيض اليوم الأربعاء 23- 10- 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - أسعار البيض اليوم، بالتزامن مع إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيهًا للطبق، سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024؛ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة والنصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 162 جنيهًا و164 جنيهًا.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض من 162 إلى 166 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 162 جنيهًا إلى 167 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر من 166 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، كلمتك

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم، ما بين 133 جنيهًا إلى 136 جنيهًا.

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