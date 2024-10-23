البورصة توافق على الشطب النهائي لأسهم الشركة العربية المتحدة للشحن بعد التصفية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:40 مساءً - أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، عن موافقتها على الشطب النهائي لقيد أسهم الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ "تحت التصفية"، شطبًا إجباريًا، والبالغ رأس مالها المصدر والمقيد 200 مليون جنيه موزع على 200 مليون سهم بقيمة اسمية واحد جنيه للسهم الواحد، وتتمثل في خمسة إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " (السوق الرئيسي)، طبقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة رقم (53) من قواعد قيد وشطب ‏الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة المصرية

وأشارت اللجنة، الى أنه تم حذف بيانات الشركة من قاعدة بيانات البورصة المصرية وتداول أسهمها من خلال نظام القبول الآلي للأوامر (خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس وذلك لمدة ثلاثة أشهر يتم بعدها العرض على لجنة القيد.

تعديل غرض الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى

وقررت اللجنة، أيضا قيد تعديل غرض الشركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمى (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، وذلك بإضافة نشاط "تصنيع الاقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة" إلى غرضها الرئيسي، وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم.

قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة

وقررت لجنة القيد، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة فرتيكا للصناعة والتجارة (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) من 4.3 مليون جنيه إلى 5.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 856.5 ألف جنيه، موزعة على 4.3 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.20 جنيه للسهم، توزع كأسهم مجانية ممولة من أرباح العام والأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2023، وتمثل الزيادة (الإصدار السابع)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم.

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