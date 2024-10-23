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فاضل مرزوق رئيسًا للمجلس التصديري للملابس لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

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فاضل مرزوق رئيسًا للمجلس التصديري للملابس لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

فاضل مرزوق رئيسًا للمجلس التصديري للملابس لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - عقد المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إجراءات انتخاب هيئة المكتب، والتي أسفرت عن فوز المهندس فاضل مرزوق رئيسًا للمجلس بالتزكية لمدة 3 سنوات، كما فاز الدكتور علاء عرفه بمنصب أمين الصندوق والمهندس حسام جبر والمهندس ناجى  توما بمنصبي وكيلي المجلس.

 

التشكيل الكامل للمجلس التصديري للملابس

وجاء هذا التشكيل الكامل للمجلس التصديري للملابس، بناءً على قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لعام 2024 بشأن تشكيل المجالس التصديرية، ليشمل التشكيل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال صناعة الملابس الجاهزة وكبرى العلامات التجارية، منهم المهندس إيهاب أحمد محي الدين "شركة اليكس أباريلز للملابس الجاهزة"، المهندس طلبه رجب طلبه "شركة T&C للملابس الجاهزة"، ماري لويس بشارة "شركة البشارة للأزياء"، المهندس محمد باسل سماقية "شركة قطونيل مصر لصناعة الملابس".

 

كما تضمن التشكيل المهندس محمد الصياد "شركة الصياد للتريكو"، وهنري أشبع "شركة موباكو للصناعة والتجارة"، المهندس حازم وجدي مؤمن "شركة وجدي مؤمن"، والمهندس إيهاب جلال الزوريا "شركة النيل للملابس الجاهزة" بالإضافة إلى المهندس سامر سمير رياض "شركة رياض جروب وطيبة للصناعات النسيجية"، ومحمد سمير الكفراوي "شركة الشرقية للصناعات النسيجية لينا تكستايلز"، والمهندس محمد هاني الحسيني "شركة دولفين للملابس الجاهزة".


كما شمل التشكيل المهندس فاضل مرزوق رئيس مجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والدكتور علاء عرفة رئيس مجلس إدارة شركة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة والمهندس حسام جبر رئيس مجلس إدارة شركة لوتس للملابس الجاهزة، والمهندس ناجى  توما رئيس مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة.


وتوجه المهندس فاضل مرزوق بالشكر لمجلس الإدارة السابق برئاسة السيدة ماري لويس بشارة، لما قدمه من خدمة المجتمع التصديري بقطاع الملابس الجاهزة، والسعي المستمر لحل كافة العوائق التي واجهت القطاع على مدار السنوات الماضية.


وأضاف "مرزوق"، أن المجلس الحالي يضم قامات كبيرة في صناعة الملابس الجاهزة، مما يدعم تحقيق استراتيجية الدولة المصرية للنهوض بالصادرات، لما يملكه أعضاء المجلس من رؤى محفزة للصادرات الوطنية.


وأكد رئيس المجلس التصديري للملابس، تطلع المجلس لتكثيف التعاون المشترك مع جميع الجهات الحكومية من أجل دعم رؤية الدولة للنهوض بالصادرات على أن يبذل المجلس قصارى جهده من أجل تحقيق زيادة فى صادرات الملابس 15% سنويًا، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة واضحة من الحكومة لتنمية الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الملابس بصفة خاصة وافساح الطريق أمام القطاع الخاص وتسهيل الترويج لمنتجات الصناعة المصرية من أجل تحقيق طفرة في الصادرات.


وشدد على التنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وكذلك كافة الوزارات ذات الصلة من أجل تحقيق زيادة ملموسة في صادرات الملابس الجاهزة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، والعمل على تطبيق حلول واقعية للمشكلات التي يعاني منها القطاع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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