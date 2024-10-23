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قفزة غير مسبوقة، ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات لـ1.2 مليار دولار - أخبار كلمتك

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قفزة غير مسبوقة، ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات لـ1.2 مليار دولار - أخبار كلمتك

قفزة غير مسبوقة، ارتفاع صادرات الغزل والمنسوجات لـ1.2 مليار دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:07 مساءً -  أكد المجلس التصديري  للغزل والنسيج أن قطاع الغزل والمنسوجات حقق زيادة ملحوظة فى معدلات التصدير، حيث تخطى حاجز المليار دولار لأول مرة فى تاريخه عام 2022 بواقع 1.07، واستمرت الزيادة وصولًا الى 1.12 مليار دولار فى 2023. 


ويستهدف المجلس الوصول بصادرات القطاع إلى نحو 1.23 مليار دولار فى 2024 بمعدل نمو 10%.

 وحققت الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 نسبة 60% من المستهدف بواقع 730 مليون دولار. 

 

توجيه المزيد من  القدرات الإنتاجية المصرية نحو التصدير 

 وقال هاني سلام رئيس  المجلس التصديري للغزل والنسيج: رؤية المجلس لزيادة الصادرات ترتكز على تطوير وتوجيه المزيد من  القدرات الإنتاجية المصرية نحو التصدير والعمل على دمج منتجات القطاع بسلاسل الإمداد العالمية خاصةً فى ظل تمتع مصر بالعديد من المزايا الفريدة مثل الموقع المتميز جغرافيًا، الاتفاقات التجارية الدولية، توافر واستقرار مصادر الطاقة، مهارة العمالة وتنافسية تكلفتها، التحول نحو الأنظمة الحكومية الرقمية، بالإضافة إلى التطور الكبير فى البنية التحتية من طرق وموانئ لتكفل وصول المنتجات الى أهم الأسواق فى وقت تنافسي، ما أدى إلى الطفرة الحالية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع واتجاه أنظار الشركات الأوروبية إلى الاعتماد على السوق المصري فى سلاسل التوريد. 

وأوضح  أن المجلس التصديري يعمل على أداء الدور المنوط به من قبل الوزارة من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي أنشطة الترويج وزيادة الصادرات، بناء القدرات والتدريب، والمشاركة فى وضع السياسات الداعمة للتصدير.
وأشار إلى الأنشطة التى يعمل المجلس على تنفيذها خلال الربع الأخير من 2024 ومنها المشاركة فى تنظيم الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" نوفمبر 2024،  والذى يتم خلاله استقدام نحو 200 مشتري من الأسواق الواعدة للقطاع، وعلى غرار ذلك يشارك المجلس فى تنظيم الدورة السادسة من معرض "إيجي هوم تكس" ديسمبر 2024، فى مجالات أقمشة الأثاث، الستائر وأقمشة المفروشات المنزلية، بالإضافة الى تنفيذ ورش العمل والتدريبات الخاصة بتطبيق مبادئ الاستدامة فى التصنيع والتعريف بشهادات الجودة المُعتمدة من أجل تمكين المزيد من المصانع المصرية من اختراق السوق الأوروبي.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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