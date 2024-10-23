تعرف على أسعار ومواصفات سيارات ميتسوبيشي إكسباندر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:07 مساءً - حققت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر مبيعات منذ بداية عام 2024 بلغت 1227 سيارة، وفقا لتقرير وحدات المرور.

وميتسوبيشي إكسباندر تتميز بسعة داخلية كبيرة تتسع لسبعة ركاب مع توفير الراحة بجانب مجموعة من التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة المتقدمة.

أسعار ميتسوبيشي في الأسواق

أما عن الأسعار فتأتي ميتسوبيشي؛ فجاءت كالآتي:

إكسباندر الفئة الأولى بسعر 1,240,000 جنيه والفئة الثانية بسعر1,350,000 جنيه.

مواصفات محرك ميتسوبيشي إكسباندر 2024

وزودت سيارات ميتسوبيشي بمحرك 1500 سي سي MIVEC يحقق استهلاك منخفض واقتصادي للوقود يتميز بنظام التحكم الإلكتروني المبتكر في توقيت الصمامات. ويأتي المحرك بعزم دوران 141 نيوتن متر مع قوة إجمالية 104 حصان.

مواصفات أنظمة الأمان في ميتسوبيشي إكسباندر 2024

-نظام إلكتروني لتوزيع لقوة الكبح (EBD )

-حزام أمان أمامي من ثلاث نقاط بقفل قابل للسحب في حالات الطوارئ ELR مع شداد.

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