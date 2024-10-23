هاني سلام رئيسًا للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - أسفرت الإنتخابات التى أقيمت بمقر المجلس التصديري للغزل والمنسوجات عن فوز هاني سلام برئاسة المجلس لمدة 3 سنوات، كما فاز محمد يوسف بمنصب الوكيل الأول، والسيد محمد عشرة بمنصب الوكيل الثاني، وعمرو العيسوى بمنصب أمين الصندوق.

تشكيل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات

جاء التشكيل الكامل للمجلس بقرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 ليضم كلًّا من: هاني سلام، ومحمد يوسف، ومحمد شرباتي ، وعمرو العيسوى، وكريم قزمان، ومحمد عشرة، وحسن محمد، وتوماس بدنك، وخالد نصير، وماريان حصني.



وأشاد المجلس بقرار الوزير بتشكيل المجلس وإعادته كسابق عهده مجلسًا متخصصًا بقطاع الغزل والمنسوجات الذى يضم أكثر من 30 منتج فرعي، كما أشاد بإختيار أعضائه من الممثلين لكافة منتجات القطاع الحيوية من غزول القطن، البوليستر والأكريليك، الأقمشة المنسوجة، الجينز والتريكو بالإضافة إلى المنسوجات التقنية والمنسوجات.



الخطيب يستعرض فرصا ومقومات الاستثمار بالسوق المصري حسن الخطيب يبحث مع عدد من الشركات الفرنسية فرص الاستثمار بمصر

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.