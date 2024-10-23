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هاني سلام رئيسًا للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات - أخبار كلمتك

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هاني سلام رئيسًا للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات - أخبار كلمتك

هاني سلام رئيسًا للمجلس التصديري للغزل والمنسوجات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 03:50 مساءً - أسفرت الإنتخابات التى أقيمت بمقر المجلس التصديري للغزل والمنسوجات  عن فوز هاني سلام برئاسة المجلس  لمدة 3 سنوات، كما  فاز محمد يوسف بمنصب الوكيل الأول، والسيد محمد عشرة بمنصب الوكيل الثاني، وعمرو العيسوى بمنصب أمين الصندوق. 

تشكيل المجلس التصديري للغزل والمنسوجات

جاء التشكيل الكامل للمجلس بقرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024 ليضم كلًّا من: هاني سلام، ومحمد يوسف، ومحمد شرباتي ، وعمرو العيسوى، وكريم قزمان،  ومحمد عشرة، وحسن محمد، وتوماس بدنك، وخالد نصير، وماريان حصني.

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وأشاد المجلس بقرار الوزير بتشكيل المجلس وإعادته كسابق عهده مجلسًا متخصصًا بقطاع الغزل والمنسوجات الذى يضم أكثر من 30 منتج فرعي، كما أشاد بإختيار أعضائه من الممثلين لكافة منتجات القطاع الحيوية من غزول القطن، البوليستر والأكريليك، الأقمشة المنسوجة، الجينز والتريكو بالإضافة إلى المنسوجات التقنية والمنسوجات. 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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