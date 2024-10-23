ارتفاع أسعار الذهب 70 دولارًا عالميًا خلال أسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:48 مساءً - شهدت أسعار الذهب خلال أسبوع زيادة كبيرة لـ سعر الأونصة العالمية داخل البورصة.

وارتفعت أسعار الأونصة العالمية بقيمة تصل لـ 70 دولارا خلال الأيام القليلة الماضية مما تبعه تحركات في السعر المحلي.

ويتوقع العاملون في تجارة الذهب وصول أسعار الذهب العالمية إلى 3000 دولار للأونصة خلال الشهور القادمة.

وارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء، إذ تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأمريكية.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة4:37 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولارا.

أسعار المعادن النفيسة الفضة والبلاتين

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 34.67 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1033.88 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1078.72 دولار، بحسب بيانات رويترز.

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