التصديري للحاصلات الزراعية يعدد مكاسب مصر من المشاركة في قمة بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 02:43 مساءً - قال المهندس هيثم الهواري، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس بروسيا تأتي كخطوة استراتيجية هامة، تعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وأكد الهواري أن انضمام مصر رسميًّا لتجمع بريكس يعد نقلة نوعية ستعود بفوائد اقتصادية متعددة على كافة القطاعات، خاصة قطاع التصدير الذي يُعد من أهم روافد النمو الاقتصادي.

تجمع بريكس

وأوضح الهواري أن تجمع بريكس الذي يضم في عضويته دولًا ذات اقتصادات قوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، يتيح فرصًا هائلة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر وهذه الدول، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، وبالأخص الحاصلات الزراعية التي تُعتبر من القطاعات الواعدة ذات القدرة التنافسية العالية.

وأضاف الهواري أن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت واضحة ومعبّرة، حيث ركزت على أهمية التعاون الدولي العادل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الهواري إلى أن الرئيس قد أبرز في كلمته رؤية مصر لمستقبل اقتصادي قائم على الشراكة والتعاون مع دول الجنوب، كما دعا إلى تطوير آليات العمل الجماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس إدراك القيادة السياسية المصرية لأهمية تعزيز دور مصر في الساحة الدولية من خلال التعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى.

انضمام مصر لبريكس سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وتابع الهواري تصريحاته بالتأكيد على أن انضمام مصر لبريكس سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين وضع الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، لافتا إلى أن القطاع الزراعي سيستفيد بشكل كبير من هذه الخطوة، لا سيما من خلال زيادة فرص التصدير إلى أسواق جديدة داخل التجمع، مما يدعم الجهود الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وأوضح أن المستقبل يبدو واعدًا مع هذا الانضمام، مما يستدعي من جميع القطاعات الاقتصادية العمل بروح الفريق الواحد للاستفادة القصوى من هذه الفرص التي تتيحها عضوية مصر في بريكس.

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