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هيئة المعارض تقود وفدا من الشركات المحلية للمشاركة في معرض “كانتون” بالصين - أخبار كلمتك

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هيئة المعارض تقود وفدا من الشركات المحلية للمشاركة في معرض “كانتون” بالصين - أخبار كلمتك

هيئة المعارض تقود وفدا من الشركات المحلية للمشاركة في معرض “كانتون” بالصين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:56 مساءً - تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية في معرض “كانتون” المرحلة الثانية بمدينة جوانزو بالصين، والذي يُعقد في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024.

وتأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الثانية من المعرض بمشاركة 9 شركات مصرية متخصصة في قطاع مواد البناء والأدوات المنزلية، وذلك على مساحة عرض تبلغ 150 متر مربع، إلى جانب الجناح الخاص بالهيئة المصرية للمعارض.

 

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تعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية

أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المشاركة في المعارض الدولية تهدف إلى تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية، خاصة في السوق الصينية والآسيوية. 

وأضاف أن الشركات المصرية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى عرض أحدث منتجاتها من مواد البناء والأدوات المنزلية، مع التركيز على إبراز الجودة العالية التي تميز المنتجات المصرية.

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المعارض الخارجية تفتح آفاقًا جديدة للصناعات المصرية

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات: “تعتبر المشاركة في المعارض الخارجية وسيلة فعالة لفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المصرية. ومن خلال هذه المعارض، نتمكن من تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل الصين وتقديم منتجاتنا إلى جمهور أوسع.”

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وأضاف رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات ان مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعة الأدوات المنزلية، وأصبحت منتجاتنا تنافس بقوة في الأسواق العالمية من حيث الجودة والتصميم. نهدف من خلال هذه المشاركة إلى الترويج لهذه المنتجات وتحقيق مزيد من النمو في قطاع التصدير.

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وأكد الماوردي أيضًا أن قطاع مواد البناء المصري شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعزز من فرص زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة.

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دعم الصناعات الهندسية المصرية

المشاركة في معرض “كانتون” تأتي في إطار خطط الحكومة المصرية لدعم الصناعات الهندسية وتوسيع صادراتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز التصدير وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.

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معرض كانتون - المرحلة الثانية بمدينة جوانزو

يعد معرض كانتون (Canton Fair) في جوانزو، الصين، واحدًا من أكبر وأهم المعارض التجارية الدولية في العالم. ينعقد المعرض مرتين سنويًا على ثلاث مراحل متخصصة، ويغطي مجموعة واسعة من الصناعات. تُعقد المرحلة الثانية من المعرض خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024، وتتركز على منتجات مثل الأدوات المنزلية، ومواد البناء، والهدايا، والأثاث.

تجمع هذه المرحلة شركات دولية من مختلف القطاعات لعرض منتجاتها أمام المشترين والمستوردين من جميع أنحاء العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة للشركات لتعزيز التصدير وتوسيع شبكات الأعمال. يمثل المعرض منصة هامة للشركات المصرية لترويج منتجاتها في الأسواق الصينية والآسيوية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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