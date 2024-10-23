حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:51 مساءً - تداول العديد من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم العديد من المعلومات حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات من كروت الشحن وباقات الإنترنت خلال الفترة الماضية، نستعرض حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت

ووفقا لمصادر بقطاع الاتصالات فإنه لم يتم حتى الآن زيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت، كما لم تكشف أي شركة من شركات الاتصالات زيادة أسعار كروت الشحن أو باقات الإنترنت.

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة.

أسعار كروت الشحن

وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، مشيرا الى ان معظم المدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الاتصالات يتم جلبها من الخارج ويتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وفى المقابل فإن الخدمة تقدم بالعملة المحلية، وبالتالي فتكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مع أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة التى حدثت كانت محدودة.

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