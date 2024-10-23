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البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:16 مساءً - واصلت  مؤشرات البورصة المصرية  ارتفاعها بشكل جماعي في منتصف  تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% عند مستوى 30523 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 37886 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33%  عند مستوى 13393 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58%  عند مستوى 7907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59%  عند مستوى 11113 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36%  عند مستوى 3200 نقطة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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