البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 01:16 مساءً - واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بشكل جماعي في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% عند مستوى 30523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 37886 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13393 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 7907 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% عند مستوى 11113 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% عند مستوى 3200 نقطة.

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