الخطيب يستعرض فرصا ومقومات الاستثمار بالسوق المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:59 مساءً - شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الاجتماع الشهري لـغرفة التجارة الأمريكية، بحضور المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، وعمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وممثلي الشركات الأمريكية في مصر وعدد من السفراء المعتمدين بالقاهرة ورجال الصناعة وقيادات الوزارة.

عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وأكد "الخطيب" على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الأمريكية وزيادة استثماراتها في مصر.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، لا سيما في ظل توافر عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتميزة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت "الخطيب" إلى حرص الحكومة على إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الأيام الماضية، والتي من شأنها توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتعزيز مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري.

وأوضح الوزير أن السوق المصري يتمتع بمقومات هائلة وفرص ومزايا استثمارية عديدة، يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها، لافتًا إلى تفرد مصر بموقع جغرافي متميز، فضلًا عن تنافسية السوق المصري عن الأسواق الأخرى، فيما يتعلق بتوافر الأراضي والمناطق الصناعية، والمهندسون ذوي الكفاءة العالية والعمالة المدربة التي تواكب المتطلبات العالمية.



ونوه الوزير إلى ارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة وما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة الشمسية والرياح، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع هذا النوع من الاستثمارات ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأضاف "الخطيب" أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرًا لتوطين وتعميق الصناعة ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، كالأسواق الأوروبية والإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.