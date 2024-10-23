هل تخلت دول البريكس عن فكرة العملة الموحدة؟ تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:59 مساءً - تزايد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استحداث وإصدار عملة موحدة لدول تجمع البريكس، أسوة بعملة الاتحاد الأوروبي، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة تجمع البريكس.

ما هو تجمع دول البريكس؟

ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).

الرئيس السيسي يشارك

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول "البريكس"التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمدينة قازان الروسية بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

وعليه ما هي حقيقة “ طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس”؟

بوتين: طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن طرح عملة موحدة لمجموعة بريكس خطوة سابقة لأوانها في الوقت الحالي لأنها تتطلب مستوى عاليا من التكامل بين الدول الأعضاء.وأوضح أن دول بريكس يتعين عليها أن تتخذ خطوات تدريجية، مضيفا أن روسيا تعتزم تدعيم البنك الجديد التابع للمجموعة.

وأضاف الرئيس الروسي أن مجموعة بريكس ستولد أغلب النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، بفضل حجمها ونموها السريع نسبيًّا مقارنة بنمو الدول الغربية المتقدمة.

ويأمل بوتين في بناء مجموعة بريكس لتكون ثقلًا موازنًا قويًا للغرب في السياسة والتجارة العالمية. وأكد أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد لها، وأن أي دولة ترغب في الانضمام لن تُستبعد.

ويحرص بوتين على بناء مجموعة بريكس لتتحول إلى كيان قوي ينافس الغرب في السياسة والتجارة على الصعيد العالمي. وتوسعت المجموعة لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إضافة إلى أعضائها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

نائب وزير الخارجية الروسي: فكرة إصدار عملة موحدة لمجموعة "بريكس" تنفيذها مرتبط بجوانب محددة

وعلى جانب اخر أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن فكرة إصدار عملة موحدة لمجموعة "البريكس" "لم يتم وضعها على الرف"، لكن تنفيذها مرتبط بجوانب محددة.

وقال: "لن أقول إن هذه الفكرة تم وضعها على الرف، على الرغم من أن تنفيذها، كما نفهم جميعا، ينطوي على جوانب مثل إنشاء بنك مركزي لإصدار العملة ودراسة سعر الفائدة لبنوك الدول الأعضاء"، واوضح أن مجموعة "بريكس" ليست جاهزة لإصدار عملة موحدة، لكن ذلك لا يعني أن الفكرة قد تم تأجيلها.

مجموعة بريكس تتجه إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار

وتتجه مجموعة "بريكس" إلى توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للتخلي عن منظومة "سويفت" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتتضمن خطط المجموعة، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا، إنشاء نظام دفع دولي "بريكس باي" BRICS Pay يستند على تقنية "بلوك تشين" blockchain، أي على أساس أصول رقمية.

وفي ظل استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة في العقوبات ووصول الدين العام الأمريكي إلى مستوى فلكي، تعمل دول في العالم وعلى رأسها دول مجموعة "بريكس" على زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.

عبد المنعم السيد: 7 مكاسب لمصر من الانضمام لتحالف البريكس

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مجموعة البريكس تهدف إيجاد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، وتعتمد في أهميتها على أن دولها الـ 10 الحالية تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18٪؜ من حجم التجارة، و26 ٪ من مساحة العالم و43٪؜ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.

القوة الاقتصادية لدول بريكس

وأشار إلى أن الأرقام تظهر القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 ٪؜في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 ٪؜للقوى السبع الصناعية.

المكاسب التي تعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس

وقال «السيد» إن هناك العديد من المكاسب التي تعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس

وهي :

1- إمكانية التعامل مع دول أعضاء التحالف بالعملة المحلية أو بعملة أخرى مقومة بالذهب، مما سيقلل الضغط على الدولار وسيساعد علي تقليل الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا

2- زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس كما يحسن الناتج المحلي المصري

3- جذب الاستثمارات الأجنبية من دول الاعضاء ما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطالة وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري .

4- زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مما سيحسن حجم الصادرات المصرية.

5- زيادة أعداد السائحين الوافدين علي مصر وفتح أسواق سياحية جديدة ما يعظم عوائد السياحة المصرية وتنشيط القطاع السياحي .

6- ايضا انضمام مصر لتحالف البريكس سيساعد مصر للتعامل مع بنك التنمية الجديد كعضو والحصول علي تمويل مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية المستدامة بشكل أفضل.

7- أيضا أحد أهم المكاسب من الانضمام لـ بريكس هو بناء القوة الاقتصادية لأن تجمع بريكس اليوم أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم، وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة، وبالتالي فإن الانضمام إليها يمكن أن يساعد في تعزيز مكانة الدولة العضو وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي

عدد سكان تحالف بريكس

ولفت إلي أن عدد سكان تحالف بريكس يبلغ 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة، ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 ملايين كم، كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس

وضمن هذا الإطار أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع دول البريكس، حيث أظهرت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ليسجل 30.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15%.

قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس 5.7 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 %.

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول البريكس استيرادًا من مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل 488 مليون دولار، ثـم روسيا 438 مليون دولار، ثم الهند 343 مليون دولار ثم الصين 290 مليون دولار.

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