بعد توصيته برفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة في مصر، خبير اقتصادي يهاجم صندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:59 مساءً - هاجم الخبير الاقتصادي هاني توفيق تصريحات صندوق النقد الدولي، بشأن توصيته بزيادة أسعار الطاقة وإلغاء الدعم، واصفُا هذه التصريحات بالمستفزة، التي تؤدي لعواقب وخيمة.

عواقب توصيات صندوق النقد برفع أسعار الطاقة

وأكد هاني توفيق أن تصريحات صندوق النقد الدولي وتوصيته برفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة عليه آلاف علامات التعجب، مشيرًا إلى أن معدلات ارتفاع الأسعار نتيجة توصياتهم، مع الأحداث الجارية بالمنطقة، ستدفع بالدولار والتضخم فى مصر إلى الزيادة.



وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق: "صندوق النقد: التضخم سيتراجع بمصر إلى ٢١،٢٪ فى يونيو القادم، رغم اشتعال أحداث المنطقة، والتوصية بزيادة اسعار الطاقة، والغاء الدعم!"



وعلق على توصية صندوق النقد قائلًا: "آلاف علامات التعجب لا تكفى للرد على هذا التصريح..."

رفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة، كلمتك



وتابع هاني توفيق "أن معدلات ارتفاع الأسعار نتيجة توصياتهم، مع الأحداث الجارية بالمنطقة، ستدفع بالدولار والتضخم فى مصر إلى ضعف هذا المعدل."

وتساءل أحد متابعيه قائلًا: "هل العيب في الصندوق أم سياسته مختلفة باختلاف الدول؟ اليونان كانت منهارة حرفيًا وعندما اتبعت روشته الصندوق صارت أفضل!"



فأجابه الخبير الاقتصادي هاني توفيق قائلًا: " اليونان كان خلفها الأهم من الصندوق. الاتحاد الأوروپى."

التوصية برفع أسعار الطاقة لمستويات استيراد التكلفة

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنًا، حيث توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر من 2.7% في عام 2024 إلى 4.1% في عام 2025.

التوصية برفع الدعم، كلمتك

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم إلى 33.3% في 2024، قبل أن يصل إلى 21.2% في 2025، قائلًا: "إن مصر ربما تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى "مستويات استرداد التكلفة" بحلول نهاية عام 2025."



وقال الصندوق في المراجعة: "إن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع".

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