أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - تقدم بوابة «كلمتك» آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية في ظل البحث عنها من جانب المستهلكين الراغبين في استثمار أموالهم والحفاظ عليها ضد التضخم.

وتقدم كلمتك أسعار السبائك التي تتراوح بين وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا.

وتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4865 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من سام 23710 جنيهات

سبيكة بي تي سي وزن 50 جرام: 234855 جنيهًا.

سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 472895 جنيهًا

أسعار سبائك الذهب بمحلات الصاغة مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ارتفاع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الثلاثاء 22 أكتوبر 2024

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