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الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 75 يومًا مع تراجع الين - أخبار كلمتك

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الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 75 يومًا مع تراجع الين - أخبار كلمتك

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 75 يومًا مع تراجع الين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:35 صباحاً - سجل سعر الدولار ارتفاعًا كبيرًا اليوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر 2024؛ مسجلًا أعلى مستوى له في 75 يومًا، متأثرًا بتعديل المستثمرين توقعاتهم على اتخاذ الفيدرالي الأمريكي توجه بخفض تدريجي لمعدلات الفائدة، فضلًا عن حالة الترقب عن كثب للانتخابات الأمريكية.

ارتفاع مؤشر الدولار على مدى 3 أسابيع

وارتفاع مؤشر الدولار على مدى 3 أسابيع ليسجل أعلى مستوياته منذ 2 أغسطس 2024 عند 104.9، وذلك مع تبدد توقعات خفض حاد للفائدة في الفيدرالي الأمريكي، مدعومًا إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية المبشرة.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء تداول الدولار عند 152.08 ين بارتفاع 0.65%.

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انخفاض سعر الين مع استمرار ارتفاع الدولار

وسجل سعر الين  تراجعًا اليوم الأربعاء إلى 152 مقابل الدولار وذلك لأول مرة منذ 31 يوليو الماضي، وسط استمرار ارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأميركية.

انخفاض سعر اليورو لأدنى مستوى خلال التعاملات

كما سجل سعر اليورو انخفاضا ليصل إلى 1.08035 دولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي عند 1.0792 دولار.

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني وجرى تداوله مقابل 1.29925 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس آب عند 1.2945 دولار في الجلسة السابقة.

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سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

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سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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