أسعار الذهب العالمية ترتفع لمستوى قياسي جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:53 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء، إذ تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الغموض الذي يكتنف الأوضاع العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط واقتراب الانتخابات الأميركية.



سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 2749.82 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2750.21 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2764 دولارا.

أسعار المعادن النفيسة الفضة والبلاتين

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 34.67 دولار للأونصة بعد أن وصلت لأعلى مستوى منذ أواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 1033.88 دولار للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1078.72 دولار، بحسب بيانات رويترز.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب بختام تعاملات الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 أسعار سبائك الذهب بمحلات الصاغة مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024



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