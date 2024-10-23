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سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 23- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 23- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 23- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - شهدت  أسعار العدس، حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 23/ 10/ 2024، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«كلمتك» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

أسعار العدس اليوم، كلمتك
أسعار العدس اليوم، كلمتك

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح  سعر العدس الأصفر بين 42 جنيهًا و90 جنيها.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ويتراوح  سعر العدس المعبأ، بين 64 جنيها و66 جنيها.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

ويتراوح سعر العدس بجبة بين 41 جنيها إلى 90 جنيها.

سعر كيلو الفول السائب بالأسواق

وسجل سعر الفول السائب، بين 30 و60 جنيهًا.

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 22- 10- 2024 في الأسواق

طريقة عمل شوربة العدس، أكلة لذيذة وموفرة

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ويتراوح  سعر الفول المعبأ، بين 52 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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