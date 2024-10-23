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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23- 10- 2024 - أخبار كلمتك

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انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23- 10- 2024 - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23- 10- 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:26 صباحاً - أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، يصل لـ 3 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

 وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 72 إلى 73 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن  أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأربعاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 78 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق، كلمتك

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 122.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 95 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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